"Галатасарай" - "Барселона": результаты матча Лиги Европы

Лига Европы. Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Команды "Галатасарай" и "Барселона" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 1 - 2 в пользу команды "Барселона".

Подопечные Торрена открыли счет на 28 минуте игры. Гол забил Маркан.

Далее матч проходил под диктовку команды "Барселона", и на 37 минуте Педри забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Хави. На 50 минуте поединка игрок Обамеянг успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 1 - 2 в пользу команды "Барселона".

Финальный счет матча - 1 - 2 в пользу команды "Барселона".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961356-galatasaray-barselona-rezultaty-matcha-ligi-evropy/