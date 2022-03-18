"Базель" – "Марсель": результаты матча Лиги конференций

Лига Конференций: uefa.com

Команды "Базель" и "Марсель" встретились в футбольном поединке 17 марта 2022.

Матч закончился со счетом 1 - 2 в пользу команды "Марсель" .

Подопечные Абаскаля открыли счет на 63 минуте игры. Гол забил Дан Ндоье.

Далее матч проходил под диктовку команды "Марсель" , и на 74 минуте Дженгиз Ундер забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Сампаоли. На 90 минуте поединка игрок Валентин Ронжье успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 1 - 2 в пользу команды "Марсель" .

Финальный счет матча - 1 - 2 в пользу команды "Марсель" .

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1961353-bazel-marsel-rezultaty-matcha-ligi-konferentsiy/