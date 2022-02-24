"Атлетико Мадрид" - "Манчестер Юнайтед": результаты матча Лиги Чемпионов

Фото: Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images

Команды "Атлетико Мадрид" и "Манчестер Юнайтед" встретились в футбольном поединке 23 февраля 2022.

Матч закончился со счетом 1 - 1, команды сыграли вничью.

Подопечные Диего Симеоне открыли счет на 7 минуте игры. Гол забил Жуан Феликс.

Далее матч проходил под диктовку команды "Манчестер Юнайтед" , и на 80 минуте Антони Эланга забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Финальный счет матча - 1 - 1, команды сыграли вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1957578-atletiko-madrid-manchester-yunayted-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/