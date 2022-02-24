"Бенфика" - "Аякс": результаты матча Лиги Чемпионов

Лукас Верисимо. Фото: Joao Rico/DeFodi Images via Getty Images

Команды "Бенфика" и "Аякс" встретились в футбольном поединке 23 февраля 2022.

Матч закончился со счетом 2 - 2, команды сыграли вничью.

Подопечные Эрика тен Хага открыли счет на 18 минуте игры. Гол забил Тадич Душан.

Далее матч проходил под диктовку команды "Бенфика", и на 26 минуте Себастьян Алле забил второй гол, таким образом уравняв счет.

Третий гол был забит командой Хага. На 29 минуте поединка игрок Себастьян Алле успешно атаковал ворота противника. Счет на тот момент составлял 1 - 2 в пользу команды Ajax.

После этого Яремчук из "Бенфика" попал по воротам соперника.

Финальный счет матча - 2 - 2, команды сыграли вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1957577-benfika-ayaks-rezultaty-matcha-ligi-chempionov/