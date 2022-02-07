Оразов - о титуле лучшего бомбардира Евро-2022: Имя казаха навсегда останется в истории

Биржан Оразов. Фото: uefa.com

Игрок сборной Казахстана по футзалу и "Кайрата" Биржан Оразов прокомментировал новость о том, что стал лучшим бомбардиром Евро-2022, передает NUR.KZ.

Отметим, что 26-летний футболист на Евро-2022 в Нидерландах забил семь голов. Тем самым он стал лучшим бомбардиром турнира.

"Спасибо за поздравления! Народ Казахстана, это не только моя победа. Эту награду посвящаю своей стране, всем любителям футзала.

Хоть мы и не стали чемпионами Европы, но имя кареглазого казаха навсегда останется в истории турнира" - написал Оразов на своей странице в Instagram.

Напомним, что чемпионат Европы-2022 по футзалу выиграла команда Португалии. В решающем матче она обыграла сборную России со счетом 4:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1955028-orazov-o-titule-luchshego-bombardira-evro-2022-imya-kareglazogo-kazaha-navsegda-ostanetsya-v-istorii/