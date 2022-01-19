Очередного экс-директора ФК "Иртыш" осудили в Павлодаре

Жанайдар Дюсембаев. Фото: kazfootball.kz

Жанайдара Дюсембаева лишили свободы за уклонение от уплаты налогов в крупном размере. Свою вину бывший глава футбольного клуба "Иртыш" не признал, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский городской суд №2.

Жанайдар Дюсембаев работал в должности директора футбольного клуба "Иртыш" с июля 2017 по март 2018 года.

На скамье подсудимых экс-руководитель оказался за уклонение от уплаты налогов. Ущерб, нанесенный государству, составил почти 250 миллионов тенге.

Приговором суда бывший глава клуба получил полтора года лишения свободы с учетом применения Закона "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК".

К слову, прокурор просил назначить ему 8 лет колонии, а сам подсудимый вину не признал и требовал его оправдать.

Напомним, ранее год лишения свободы получил бывший директор ФК "Иртыш" Серик Умарханов. В его случае ущерб составил 193 миллиона тенге.

В январе 2022 года стало известно, что осудили и экс-руководителя клуба Ардака Турсукпаева за неуплаченные налоги на общую сумму в 300 миллионов тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951955-ocherednogo-eks-direktora-fk-irtysh-osudili-v-pavlodare/