Еще одного экс-директора ФК "Иртыш" лишили свободы в Павлодаре

Ардак Турсукпаев. Фото: pflk.kz

Ардака Турсукпаева, возглавлявшего футбольный клуб "Иртыш" в Павлодаре в 2018 году, отправили в колонию на 2 года за уклонение от уплаты налогов. Экс-главу взяли под стражу в зале суда, при этом известно, что ущерб, нанесенный государству, превысил 300 миллионов тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В приговоре указано, что в 2018 году Турсукпаев, будучи главой футбольного клуба, решил исказить данные о доходах и расходах общественного фонда. Такими действиями директор нанес ущерб государству на 300 миллионов тенге.

"В начале июня 2018 года директор ОФ "ФК "Ertis" Турсукпаев от главного бухгалтера футбольного клуба "Ertis" узнал, что в клубе недостаточно денежных средств на оплату индивидуального подоходного и социального налогов в связи с тем, что заработная плата игроков основного состава в разы превышает утвержденную смету расходов за 2018 год", - указано в приговоре Павлодарского городского суда №2.

Поэтому он решил исказить данные о доходах и расходах.

В итоге в суде пришли к выводу, что вина бывшего топ-менеджера клуба доказана. Ему назначили 3 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также ему запретили работать руководителем в финансовых и коммерческих организациях сроком на 3 года.

При этом с применением закона об амнистии в честь 30-летния независимости Казахстана ему сократили размер наказания на одну третью часть и окончательно назначили 2 года колонии.

Напомним, в мае 2021 года другого экс-директора ФК "Иртыш" Серика Умирханова приговорили к году колонии тоже за уклонение от уплаты налогов клубом. По его делу ущерб составил 193 миллиона тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1951132-esche-odnogo-eks-direktora-fk-irtysh-lishili-svobody-v-pavlodare/