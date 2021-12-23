Тренер "Челси": Я не хочу участвовать в охоте на непривитых

Томас Тухель (Челси). Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Главный тренер лондонского "Чесли" немец Томас Тухель рассказал об отношении к непривитым игрокам, пишет Sports.ru.

"Я не хочу тыкать пальцем и участвовать в охоте на непривитых людей. Это выбор, который нужно сделать. У меня может быть мнение, но у игрока тоже может быть мнение.

Мы не можем заставлять людей вакцинироваться, и я не изменю свое мнение об этом.

Я привит. Я принял решение за себя, вот и все. Я не тот, кто должен это комментировать, я не эксперт", – сказал Тухель.

Его команда, потерявшая из-за COVID-протокола шестерых игроков, сегодня в матче Кубка английской лиги обыграла со счетом 0:2 "Брентфорд".

Напомним, ранее главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался извиняться за свою позицию по вакцинации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1948054-trener-chelsi-ya-ne-hochu-uchastvovat-v-ohote-na-neprivityh/