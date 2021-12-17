Тренер "Ливерпуля": Я не стану извиниться за свою позицию по вакцинации

Юрген Клопп. Фото: Roland Krivec/DeFodi Images/Roland Krivec/DeFodi Images via Getty Images

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба по поводу вакцинации, сообщает Sports.ru.

"По всей стране сейчас ведется разговор об увеличении числа случаев заражения коронавирусом. В футбольных клубах это тоже обсуждают.

Я доверяю экспертам. Я следую советам умных, образованных людей, которые являются специалистами в своей сфере, так как посвятили ей всю жизнь и изучали ее.

Очевидно, сейчас все идет к ужесточению мер в отношении людей, которые окружают команду. "Ливерпуль" относится к этому с полным пониманием. Как я уже говорил, у нас в клубе очень высокий процент вакцинированных. Сейчас это уже, возможно, 100%. Либо же мы максимально близки к этому показателю. Это важно.

Я без проблем могу рассказать вам о том, что ревакцинировался, как только мне разрешили это сделать. И в ближайшие дни и недели так поступят многие, если не почти все, кто работает в клубе.

Я не стану извиниться за свою позицию по вакцинации. И неважно, каким непопулярным это сделает меня в отдельных слоях общества", – написал Клопп в предматчевой программке "Ливерпуля".

Сегодня "Ливерпуль" проведет игру против "Ньюкасла".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1947238-trener-liverpulya-ya-ne-stanu-izvinitsya-za-svoyu-pozitsiyu-po-vaktsinatsii/