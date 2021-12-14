Серхио Рамос об игре против "Реала": Буду биться насмерть

Серхио Рамос (ПСЖ). Фото: Dave Winter/FEP/Icon Sport via Getty Images

Защитник ПСЖ Серхио Рамос, отыгравший ранее 16 лет за мадридский "Реал" сделал заявление о грядущем противостоянии со своим бывшим клубом, пишет Sports.ru.

После вчерашней жеребьевки Лиги Чемпионов стало известно, что в 1/8 финала ПСЖ встретится с "Реалом".

"Я бы предпочел, чтобы дуэли с "Реалом" не было, но возвращение на "Сантьяго Бернабеу" – повод для радости. Из-за ковида я не смог попрощаться с "Реалом".

Судьба капризна. Я бы хотел, чтобы "ПСЖ" досталась другая команда. Вы знаете, как я люблю "Реал".

Теперь я защитник ПСЖ, и я сделаю все возможное, чтобы помочь команде пройти дальше. Эта команда сделала ставку на меня. За ПСЖ я буду биться насмерть», – сказал бывший капитан "Реала".

В составе "Реала" Рамос провел 469 матчей, в которых забил 72 гола. Со "сливочными" защитник 5 раз становился чемпионом Испании, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, 4 раза выигрывал клубный чемпионат мира.

Напомним, что в конце сезона 20/21 Рамос требовал продления контракта на два года, а президент "Реала" Флорентино Перес предлагал договор только на один год. По прошествии некоторого времени Рамос согласился на годичный контракт, однако Перес заявил, что время его предложения истекло. В итоге Рамос подписал контракт на два года с ПСЖ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946800-serhio-ramos-ob-igre-protiv-reala-budu-bitsya-nasmert/