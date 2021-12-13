ПСЖ получил "Реал" вместо МЮ при повторной жеребьевке Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов УЕФА. Фото: Richard Juilliart - UEFA/UEFA via Getty Images

В Швейцарии прошла повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает NUR.KZ.

По итогам жребия в 1/8 финала сразятся:

Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)

Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)

Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды)

Челси (Англия) – Лилль (Франция)

Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)

Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)

Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)

ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания)

Первые матчи пройдут 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта.

Напомним, в ходе первой жеребьевки произошла ошибка, по которой шар с "Манчестер Юнайтед" не был опущен в нужную корзину, что повлекло сокращение возможных вариантов жребия. В итоге было принято решение аннулировать пары и провести процедуру заново.

Президент мадридского "Реала" успел выразить протест. Он заявил, что ошибка произошла уже после того, как "Реалу" досталась "Бенфика", поэтому повторный жребий нужно проводить с более поздней стадии, однако мнение Флорентино Переса не было услышано. В итоге "Реалу" выпал ПСЖ.

А МЮ вместо ПСЖ получил "Атлетико".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946762-pszh-poluchil-real-vmesto-myu-pri-povtornoy-zherebevke-ligi-chempionov/