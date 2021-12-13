ПСЖ получил "Реал" вместо МЮ при повторной жеребьевке Лиги Чемпионов

В Швейцарии прошла повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает NUR.KZ.
По итогам жребия в 1/8 финала сразятся:
- Зальцбург (Австрия) – Бавария (Германия)
- Спортинг (Португалия) – Манчестер Сити (Англия)
- Бенфика (Португалия) – Аякс (Нидерланды)
- Челси (Англия) – Лилль (Франция)
- Атлетико (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия)
- Вильярреал (Испания) – Ювентус (Италия)
- Интер (Италия) – Ливерпуль (Англия)
- ПСЖ (Франция) – Реал Мадрид (Испания)
Первые матчи пройдут 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта.
Напомним, в ходе первой жеребьевки произошла ошибка, по которой шар с "Манчестер Юнайтед" не был опущен в нужную корзину, что повлекло сокращение возможных вариантов жребия. В итоге было принято решение аннулировать пары и провести процедуру заново.
Президент мадридского "Реала" успел выразить протест. Он заявил, что ошибка произошла уже после того, как "Реалу" досталась "Бенфика", поэтому повторный жребий нужно проводить с более поздней стадии, однако мнение Флорентино Переса не было услышано. В итоге "Реалу" выпал ПСЖ.
А МЮ вместо ПСЖ получил "Атлетико".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946762-pszh-poluchil-real-vmesto-myu-pri-povtornoy-zherebevke-ligi-chempionov/