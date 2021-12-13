УЕФА аннулировал результаты жеребьевки Лиги Чемпионов

Кубок Лиги Чемпионов УЕФА. Фото: Photo credit should read VALERY HACHE/AFP via Getty Images

УЕФА приняла решение аннулировать результаты жеребьевки Лиги Чемпионов, пишет Sports.ru.

Все пошло не так, когда "Вильярреалу" выпал "Манчестер Юнайтед", с которым испанцы играли в группе.

Вслед за этим шар с МЮ не пометили в пул возможных соперников "Атлетико". Зато там был "Ливерпуль", с которым мадридцы были в группе.

"Вильярреалу" в итоге попался "Манчестер Сити", "Атлетико" – "Бавария", а "Юнайтед" – ПСЖ. Ни один клуб не мог сказать, что доволен жеребьевкой.

После часа споров в итоге УЕФА подтвердил: жеребьевку 1/8 финала Лиги проведут повторно.

"Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов", – говорится в заявлении УЕФА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1946757-uefa-annuliroval-rezultaty-zherebevki-ligi-chempionov/