Месси назвал футболиста, который больше него заслужил "Золотой мяч"

Лионель Месси с Золотым мячом. Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Первыми словами Лионеля Месси после получения Золотого мяча стала речь в адрес польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, который стал основным конкурентом за награду, сообщает Sports.ru.

"Я бы хотел отдельно упомянуть Роберта Левандовского. Конкурировать с тобой – большая честь. Все знают, что в прошлом году ты был победителем. Думаю, France Football должен вручить тебе "Золотой мяч" за 2020 год. Ты заслужил его. Он должен стоять у тебя дома", - сказал Месси со сцены.

Напомним, France Football отменил вручение "Золотой мяча" в 2020 году из-за скомканного коронавирусом сезона.

Левандовски принял поражение с предельным достоинством. Он улыбался при награждении Месси, а затем написал комплимент в его сторону.

"Поздравляю Лео Месси и Алексию Путельяс с победой в "Золотом мяче 2021". Я стал лучшим нападающим года. Ни один игрок не возьмет индивидуальный приз без сильной команды и преданных болельщиков. Спасибо за вашу поддержку", - написал Левандовски.

Многие болельщики стали выражать несогласие с решением отдать "Золотой мяч" аргентинцу. Статистика Левандовски по итогам 2021 года выглядит гораздо более мощной.

1. Левандовски – 64 гола в 52 матчах

2. Мбаппе – 46 голов в 62 матчах

3. Холанд – 44 гола в 46 матчах

4. Криштиану Роналду – 43 гола в 60 матчах

5. Месси – 41 гол в 56 матчах

Приз имени Льва Яшина лучшему вратарю получил голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

Новый приз лучшему нападающему года выиграл форвард «Баварии» Роберт Левандовски.

Приз Kopa Trophy лучшему молодому игроку года получил полузащитник «Барселоны» Педри.

Женский «Золотой мяч» выиграла Алексия Путельяс из «Барселоны».

Лучшим клубом года был признан «Челси».

Напомним, Лионель Месси в седьмой раз завоевал "Золотой мяч". У его основного конкурента Криштиану Роналду только четыре аналогичные награды. Португалец, кстати, отказался приезжать на вручение.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944561-messi-nazval-futbolista-kotoryy-bolshe-nego-zasluzhil-zolotoy-myach/