Роналду отказался приезжать на вручение Золотого мяча

Криштиану Роналду. Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Нападающий сборной Португалии и МЮ Криштиану Роналду объяснил, почему не приехал на церемонию вручения «Золотого мяча, сообщает NUR.KZ

"Сегодняшний результат объясняет заявление Паскаля Ферре на прошлой неделе. Он утверждал, что я признался ему, что моя единственная цель — завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Лионеля Месси. Ферре солгал, он использовал мое имя для рекламы себя и издания, в котором он работает. И сегодня он снова солгал, оправдывая мое отсутствие на церемонии якобы карантином, для которого нет никаких оснований", — напиал Роналду.

На данный момент у Месси шесть "Золотых мячей" – это рекорд. У Роналду — пять наград.

Уже объявлены некоторые итоги текущего голосования, в частности названо распределение футболистов с 11-го по 30- места.

На церемонию награждения в Париже также не приехал форвард "Реала" Карим Бензема.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1944527-ronaldu-otkazalsya-priezzhat-na-vruchenie-zolotogo-myacha/