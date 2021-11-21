МЮ в ближайшее время уволит Сульшера

Оле Гуннар Сульшер. Фото: Charlie Crowhurst/Getty Images

Руководство "Манчестер Юнайтед" приняло решение отправить в отставку главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, сообщает Sports.ru.

Боссы клуба провели экстренное совещание после разгромного поражения от команды с 17-го места. По итогам совещания было решено уволить норвежца, сообщает The Times.

Управляющему директору МЮ Ричарду Арнолду поручено согласовать со специалистом условия расторжения контракта.

Данную информацию также подтверждает инсайдер Фабрицио Романо. По его сведениям, об увольнении Сульшера будет объявлено после того, как решение одобрит совладелец команды Джоэл Глейзер.

После разгромного поражения от "Уотфорда" (1:4) МЮ опустился на 7-е место в чемпионате Англии, набрав 17 очков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943174-myu-v-blizhayshee-vremya-uvolit-sulshera/