"Ливерпуль" разгромил "Арсенал", МЮ крупно проиграл "Уотфорду" (видео)

Уотфорд - МЮ. Фото: Alex Pantling/Getty Images

Очередное (пятое в чемпионате) поражение в Английской премьер-лиге потерпел "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" уступили команде, которая занимала 17-е место в АПЛ, сообщает NUR.KZ.

Подопечные Сульшера в течение матча владели мячом 61% времени и нанесли по воротам соперника 9 ударов, 3 из которых в створ.

Футболисты "Уотфорда" при 31% владения мячом 20 раз били по воротам Давида де Хеа, 7 раз мяч летел в створ.

МЮ, кроме невыразительной атаки, также подвел капитан команды Харри Магуайер, который получил красную карточку на 69-й минуте при счете 2:1.

"Арсенал", набравший хороший ход в предыдущих турах, приехал сдавать экзамен на "Энфилд Роуд". И лондонцам не удалось подтвердить свои предыдущие успехи. Атака "Арсенала" сработала вхолостую, а тройка нападающих "Ливерпуля" наоборот отработала на отлично: и Салах, и Мане, и Жота забили по одному голу. Еще свой результативный удар добавил вышедший на замену японец Минамино.

Также уверенную победу одержал "Челси", который со счетом 0:3 одолел "Лестер".

"Челси" и "Ливерпуль" продолжают лидировать в таблице. МЮ откатился на 7-е место.

Таблица АПЛ на 21 ноября. Фото: flashscore.kz

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1943172-liverpul-razgromil-arsenal-myu-krupno-proigral-uotfordu-video/