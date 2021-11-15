Названа огромная сумма госрасходов на казахстанский футбол

Сборная Казахстана по футболу. Фото: kff.kz

Представитель общественного движения "Пусть справедливости" Дидар Смагулов назвал объемы государственных денежных расходов на казахстанский футбол - 105 млрд 620 млн тенге, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Facebook Смагулова.

Депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Абенов прокомментировал озвученную сумму.

"С большим футболом за народные деньги надо прекращать. Это разбазаривание средств и в без того сложные времена.

Если олигархи от спорта хотят поразвлечь себя, потешить самолюбие, то пусть это сделают за свой счет.

Страны добившиеся успехов в развитии футбола делают это за счет очень успешных финансово частных клубов.

У нас же это дорогая игрушка близких к власти олигархов. В каждом регионе значительная часть бюджета идет на футбол. Но не на детские секции , а на покупку легионеров, на откаты, на взятки судьям...

Олигархи вы украли уже все недра , все госсзакупки ваши. Оставьте в покое спорт. Не нужны нам глобальные амбиции. Дайте возможность вырасти здоровому поколению", - написал Абенов у себя на странице в соцсети.

акже он призвал президента страны обратить внимание на эту проблему.

"Антикоррупционной службе надо назначить проверку бесконечно раздутых бюджетов региональных клубов. Там будет совсем не сложно вычислить миллиардные хищения, так как многие транзакции легко отследить, ведь как то обналичивают деньги на взятки судьям и откаты чиновникам", - предложил депутат.

Поводом для недовольства Смагулова и Абенова стало самое крупное в истории поражение со счетом 8:0 от сборной Франции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942132-nazvana-ogromnaya-summa-gosrashodov-na-kazahstanskiy-futbol/