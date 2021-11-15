Лучший теннисист мира бурно отреагировал на выход сборной Сербии на ЧМ-2022 по футболу (видео)

Новак Джокович. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович крайне бурно отреагировал на выход сборной Сербии в финальную часть чемпионата мира-2022 по футболу, передает NUR.KZ.

Напомним, что сербы после победы над Португалией в гостях (2:1) обеспечили себе выход в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре. К слову, победный гол был забит на 90-й минуте встречи.

Сербский теннисист Новак Джокович в прямом эфире смотрел матч и после финального свистка бурно отреагировал на победу своей сборной.

"Idemo!" - кричал во весь голос первая ракетка мира, что на русском означает "Поехали, идем".

Отметим, что прямо сейчас Новак Джокович находится в Турине (Италия), где принимает участие в Итоговом турнире АТР. Сегодня 34-летний теннисист сыграет с Каспером Руудом из Норвегии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942263-luchshiy-tennisist-mira-burno-otreagiroval-na-vyhod-sbornoy-serbii-na-chm-2022-po-futbolu-video/