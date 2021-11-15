Сборная Сербии отправила Криштиану Роналду в стыковые матчи

Криштиану Роналду. Фото: Gualter Fatia/Getty Images

Сборная Португалии потерпела первое поражение в отборочном цикле чемпионата мира 2022 года. Этот проигрыш стоит Криштиану Роналду и компании первого места, и теперь добывать путевку на мундиаль португальцам придется в стыковых матчах, сообщает NUR.KZ.

Португалии для того, чтобы остаться на первом месте и напрямую выйти на ЧМ, нужно было не проиграть. Сербам же требовалась только победа.

Португальцы быстро открыли счет. Ренату Санчес остался перед вратарем и пробил мимо него.

Сербия сравняла счет благодаря ошибке португальского голкипера Руя Патрисиу, который неуверенно отразил удар Тадича, и мяч медленно перекатился за линию ворот.

Развязка наступила на 90-й минуте. Длинную верховую подачу замкнул Митрович - 1:2. Сербия заняла первое место в группе А и завоевала путевку на ЧМ в Катар.

Португалии же придется сыграть в стыковых матчах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942149-sbornaya-serbii-otpravila-krishtianu-ronaldu-v-stykovye-matchi/