"Оказались не готовы к такой игре": тренер сборной Казахстана объяснил разгромное поражение от Франции

Талгат Байсуфинов. Фото: kff.kz

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов прокомментировал итог матча против Франции в рамках отборочного цикла ЧМ-2022, передает сайт Казахстанской федерации футбола.

Напомним, что матч, который прошел в Париже, завершился разгромной победой хозяев со счетом 8:0. Для Казахстана это поражение стало самым крупным в истории.

"Сказали нашим футболистам, что им необходимо не бояться и проявить характер. Нужно было развивать свою игру, рисковать. Крупно проигрывать всегда больно. Несмотря на множество проблем с составом, с себя ответственности не снимаю. Мы оказались не готовы к такой игре.

Предстоит провести тщательный анализ, будет детальный разбор игры. У нас были определенные шансы впереди, однако мы не дожили до конца. Думаю, нам не хватило уверенности. Счет говорит сам за себя. Больше добавить нечего" - заявил Байсуфинов.

Тем самым подопечные Талгата Байсуфинова завершили отборочный этап чемпионата мира-2022, заняв последнее место в группе D. По итогам восьми туров сборная Казахстана набрала три очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942099-okazalis-ne-gotovy-k-takoy-igre-talgat-baysufinov-obyasnil-razgromnoe-porazhenie-ot-frantsii/