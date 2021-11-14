Бензема, Мбаппе и Дешам прокомментировал разгром сборной Казахстана

Карим Бензема. Фото: Hugo Pfeiffer/Icon Sport via Getty Images

Сборная Франции гарантировала себе попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре, разгромив сборную Казахстана со счетом 8:0. Две главных звезды матча - Карим Бензема и Килиан Мбаппе - поделились впечатлениями после игры, сообщает Sports.kz.

"Мы знали, что соперник слабее нас, поэтому мы должны были проявить инициативу. Мы забивали голы, мы не уступали ни в чем. Нам было весело — думаю, это было видно на поле. Я счастлив играть так, как сегодня вечером, и побеждать", - сказал после игры Бензема.

"Самым важным для нас была квалификация на ЧМ-2022. Мы хотели дать себе шанс защитить свой титул. Играть на чемпионате мира — это мечта. Мы уважали соперника, поэтому и получился такой крупный счет. Теперь мы поедем на чемпионат мира побеждать — это наша цель", - заявил после матча автора покера Килиан Мбаппе.

"Похоже, это был идеальный вечер. Нашей целью была квалификация на чемпионат мира, но, кроме того, мы продемонстрировали свой стиль игры. Сегодня каждый нападающий получил свой кусок торта. Мы играли в нужном темпе, хотя в перерыве риск был расслабиться. Но мы продолжили, мы уважали соперника. Это был очень красивый футбольный вечер", - прокомментировал итоги игры главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

Напомним, поражение со счетом 8:0 стало самым крупным в истории сборной Казахстана по футболу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1942078-benzema-mbappe-i-desham-prokommentiroval-razgrom-sbornoy-kazahstana/