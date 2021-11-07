"Кайрат" разгромил "Астану" в полуфинале Кубка Казахстана (видео)

Астана - Кайрат. Фото: instagram.com/f.c.kairat

В Нур-Султане прошел второй полуфинал Кубка Казахстана по футболу. "Кайрат" со счетом 0:3 обыграл "Астану", сообщает NUR.KZ.

"Астана" вышла на поле в ослабленном составе. В матче не принимали участие лидеры команды лидеры команды - Марин Томасов, Куат Исламбек, Тигран Барсегян. После увольнения Андрея Тихонова место главного тренера занял Владимир Ежуров.

Несмотря на потери почти весь первый тайм "Астана" сохраняла нули на табло. Однако перед самым свистком на перерыв Раде Дугалич замкнул подачу с углового - 0:1.

На 67-й минуте Хосе Канте на дальней штанге замкнул навес с левого фланга. Спустя 5 минут то же самое, но только головой сделал Артур Шушеначев.

Итоговый счет - 0:3 в пользу "Кайрата".

Ответный матч пройдет в Алматы 20 ноября.

Напомним, в другом полуфинале "Шахтер" нанес крупное поражение "Тоболу" со счетом 5:2.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940971-kayrat-razgromil-astanu-v-polufinale-kubka-kazahstana-video/