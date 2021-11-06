Впервые в истории футбола Казахстана была применена система VAR

Первое применение системы VAR в Казахстане. Скриншот: PFLK TV

В первом матче кубка Казахстана по футболу между "Шахтером" и "Тоболом" карагандинцы разгромили новоиспеченных чемпионов Казахстана по футболу. Мачт войдет в историю страны как первый, в котором использовалась система VAR (video assistant referee), сообщает NUR.KZ.

Главный рефери матча Игорь Чесноков воспользовался видеопросмотром эпизода на 15-й минуте. Македонец Давид Атанаскоски мощным дальним ударом поразил ворота костанайцев. Судье показалось, что мяч по пути мог задеть руку игрока "Шахтера".

Воспользовавшись системой VAR, судья детально рассмотрел эпизод и увидел, что нарушения не было и засчитал гол (на видео 2:16).

Сам матч завершился со счетом 5:2.

Шахтер 5:2 Тобол

Голы: И. Умаев, 8 (1:0), Д. Атанаскоски, 14 (2:0), А. Тагыберген, 45 (2:1), И. Умаев, 45+2 (3:1), Д. Мавутор, 48 (4:1), И. Сергеев, 58 (4:2), А. Таттыбаев, 88 (5:2).

Ответная игра пройдет 21 ноября в Костанае.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/1940907-vpervye-v-istorii-futbola-kazahstana-byla-primenena-sistema-var/