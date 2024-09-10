Астана примет чемпионат мира по спортивному программированию

Впервые в Казахстане состоится финал чемпионата мира по спортивному программированию 2024 ICPC World Finals. Турнир примет Астана, передает корреспондент NUR.KZ.

С 15 по 20 сентября 2024 года столица страны станет местом проведения 48-го финала мирового первенства по спортивному программированию 2024 ICPC World Finals.

Впервые в Центральной Азии пройдут самые престижные студенческие соревнования по программированию. Из 70 000 участников представляющих 111 стран и 3000 университетов на этапе отбора в финал вышли 142 команды таких престижных университетов мира, как Гарвард, Стэнфорд, MIT, Оксфорд, Кембридж и другие.

Казахстан представят пять команд ведущих технических ВУЗов страны. 19 сентября финалисты поборются за призовые места в пятичасовом соревновании.

Напомним, казахстанец Батыр Сардарбеков завоевал первое историческое золото для нашей страны на 2023 ICPC World Finals.

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