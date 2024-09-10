Top.Mail.Ru
Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Астана примет чемпионат мира по спортивному программированию

Опубликовано:

чемпионат мира по спортивному программированию 2023 года в Египте
чемпионат мира по спортивному программированию 2023 года в Египте. Фото: пресс-служба ICPC World Finals

Впервые в Казахстане состоится финал чемпионата мира по спортивному программированию 2024 ICPC World Finals. Турнир примет Астана, передает корреспондент NUR.KZ.

С 15 по 20 сентября 2024 года столица страны станет местом проведения 48-го финала мирового первенства по спортивному программированию 2024 ICPC World Finals.

Впервые в Центральной Азии пройдут самые престижные студенческие соревнования по программированию. Из 70 000 участников представляющих 111 стран и 3000 университетов на этапе отбора в финал вышли 142 команды таких престижных университетов мира, как Гарвард, Стэнфорд, MIT, Оксфорд, Кембридж и другие.

Казахстан представят пять команд ведущих технических ВУЗов страны. 19 сентября финалисты поборются за призовые места в пятичасовом соревновании.

Напомним, казахстанец Батыр Сардарбеков завоевал первое историческое золото для нашей страны на 2023 ICPC World Finals.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2159566-v-astane-proydet-chempionat-mira-po-sportivnomu-programmirovaniyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie