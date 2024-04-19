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Казахстанец завоевал историческое золото на чемпионате мира

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Батыр Сардарбеков
Батыр Сардарбеков. Фото: пресс-служба команды

В Египте завершились финалы чемпионата мира по спортивному программированию 2022 и 2023 годов. В финале 2023 года в составе команды Harbour Space University (Барселона, Испания)золотую медаль завоевал казахстанец Батыр Сардарбеков, передает NUR.KZ со ссылкой на релиз команды.

Команда Сардарбекова лидировала по ходу всего турнира и завершила выступление в числе победителей. Спортивные программисты из Казахстана участвуют в соревнованиях ICPC уже 20 лет и впервые участнику из нашей страны удалось добиться исторического достижения - золотой медали.

Также, в финале 2023 года выступили 4 команды из нашей страны это - Astana IT Университет (г. Астана), Казахстанско-Британский Технический Университет (г. Алматы), Назарбаев Университет (г. Астана), Международный университет информационных технологий, (г. Алматы). В упорной борьбе им удалось обойти 54 команды вместе с Национальным Университетом Сингапура и Университетом Мельбурна.

В финале 2022 года выступили команды. Международного университета информационных технологий и Astana IT Университета, оставив позади 79 команд в числе которых, такие ВУЗы, как Кембриджский и Вашингтонский университеты.

Отметим, что следующей страной, которая примет чемпионат мира по спортивному программированию ICPC World Finals 2024 станет Казахстан. Финал чемпионата пройдет уже в сентябре в Астане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2088080-kazahstanets-zavoeval-istoricheskoe-zoloto-na-chempionate-mira/

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