Команда с четырьмя казахстанцами стала чемпионом "Игр Будущего 2024"

Команда xGOD с четырьмя казахстанцами в составе победила на "Играх Будущего" и заработала 175 тысяч долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию киберспорта Казахстана.
Как сообщили в федерации, команда xGod заработала 175 тысяч долларов за победу на турнире по CS2, обойдя LFO (Looking for Org) в финале со счетом 2:0.
Между тем команда LFO также получила вознаграждение – 100 тысяч долларов за второе место. Третье место заняла Hotu, обыграв команду стримеров LoveKazan со счетом 2:0.
Состав xGod:
- Михаил "Dosia" Столяров из России,
- Рустем "Mou" Телепов из Казахстана,
- Айдос "Kade0" Хайржан из Казахстана,
- Сулеймен "Dukefissura" Оразалы из Казахстана,
- Амангельды "Icem4n" Сейткалиев из Казахстана,
- Роман "IVO" Кобзаев (lasertag) из России,
- Валерий "VEGAS" Мустафин (lasertag) из России.
Сулеймен "Dukefissura" также получил награду как самый ценный игрок турнира.
"Эмоции зашкаливают, для меня это самый масштабный турнир – я очень рад, что мы его выиграли. Очень помогла поддержка болельщиков – публика отличная, я никогда в жизни столько не фотографировался, чувствую себя немножко звездой", – рассказал Айдос Хайржан.
Напомним, чемпионат "Игры Будущего" стартовали на прошлой неделе в Казани.
Церемонию открытия "Игр Будущего" посетил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Казани. Глава государства предложил провести следующие игры в нашей стране.
Тогда сообщалось, что игроки и команды из Казахстана претендуют на награды в 13 дисциплинах. Всего в "Играх Будущего" участвовали 48 представителей нашей страны.
Добавим, что по информации на сайте АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Казани, "Игры Будущего" – масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия классических и цифровых видов спорта. Международные соревнования проходят по 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 – в расширенной программе). Каждая из них олицетворяет концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR-/AR-технологию.
Чемпионат будет проходить до 3 марта в Казани.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2063806-komanda-s-chetyrmya-kazahstantsami-stala-chempionom-igr-buduschego-2024/