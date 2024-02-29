Команда с четырьмя казахстанцами стала чемпионом "Игр Будущего 2024"

Команда xGOD с четырьмя казахстанцами в составе победила на "Играх Будущего" и заработала 175 тысяч долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на Федерацию киберспорта Казахстана.

Как сообщили в федерации, команда xGod заработала 175 тысяч долларов за победу на турнире по CS2, обойдя LFO (Looking for Org) в финале со счетом 2:0.

Между тем команда LFO также получила вознаграждение – 100 тысяч долларов за второе место. Третье место заняла Hotu, обыграв команду стримеров LoveKazan со счетом 2:0.

Состав xGod:

Михаил "Dosia" Столяров из России,

Рустем "Mou" Телепов из Казахстана,

Айдос "Kade0" Хайржан из Казахстана,

Сулеймен "Dukefissura" Оразалы из Казахстана,

Амангельды "Icem4n" Сейткалиев из Казахстана,

Роман "IVO" Кобзаев (lasertag) из России,

Валерий "VEGAS" Мустафин (lasertag) из России.

Сулеймен "Dukefissura" также получил награду как самый ценный игрок турнира.

"Эмоции зашкаливают, для меня это самый масштабный турнир – я очень рад, что мы его выиграли. Очень помогла поддержка болельщиков – публика отличная, я никогда в жизни столько не фотографировался, чувствую себя немножко звездой", – рассказал Айдос Хайржан.

Напомним, чемпионат "Игры Будущего" стартовали на прошлой неделе в Казани.

Церемонию открытия "Игр Будущего" посетил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Казани. Глава государства предложил провести следующие игры в нашей стране.

Тогда сообщалось, что игроки и команды из Казахстана претендуют на награды в 13 дисциплинах. Всего в "Играх Будущего" участвовали 48 представителей нашей страны.

Добавим, что по информации на сайте АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Казани, "Игры Будущего" – масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия классических и цифровых видов спорта. Международные соревнования проходят по 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 – в расширенной программе). Каждая из них олицетворяет концепцию "фиджитал" (physical+digital), то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR-/AR-технологию.

Чемпионат будет проходить до 3 марта в Казани.