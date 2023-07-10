Казахстанский киберспортсмен Айбек Токаев стал лучшим по среднему KDA на The Bali Major 2023

Айбек Токаев. Фото: twitter.com/questesports

Казахстанский игрок Quest Esports Айбек TA2000 Токаев занял первое место в рейтинге игроков с лучшим средним соотношением убийств, смертей и ассистов на The Bali Major 2023 по Dota 2, передает Cybersport.ru.

Показатель казахстанского киберспортсмена составил 8.

Второе место занял мидер BetBoom Team Данил gpK~ Скутин c показателем 7,77. Тройку замкнул его сокомандник Скутина Егор Nightfall Григоренко. Его среднее соотношение убийств, смертей и ассистов на турнире составило 7,26.

Напомним, что турнир The Bali Major 2023 прошел с 29 июня по 9 июля на Бали (Индонезия).

Победителем чемпионата стала команда Gaimin Gladiators. Коллектив Айбека Токаева Quest Esports занял четвертое место. Общий призовой фонд мейджора составил 500 тысяч долларов и 3500 очков DPC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2028029-kazahstanskiy-kibersportsmen-aybek-tokaev-stal-luchshim-po-srednemu-kda-na-the-bali-major-2023/