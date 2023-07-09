Команда Quest Esports с Токаевым в составе заняла четвертое место на The Bali Major 2023

Айбек Токаев. Фото: twitter.com/questesports

Киберспортивная команда Quest Esports уступила Team Liquid в полуфинале нижней сетки плей-офф на турнире The Bali Major 2023 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу коллектива из Европы.

Тем самым команда казахстанца Айбека ТА2000 Токаева завершила выступление на турнире, заняв четвертое место и заработав 50 тысяч долларов призовых и 440 очков Dota Pro Circut.

В гранд-финале Team Liquid сыграет с Gaimin Gladiators.

Напомним, что The Bali Major 2023 проходит с 29 июня по 9 июля на Бали (Индонезия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере $500 тыс. и 3500 очков DPC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027937-komanda-quest-esports-s-tokaevym-v-sostave-zanyala-chetvertoe-mesto-na-the-bali-major-2023/