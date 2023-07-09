Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Команда Quest Esports с Токаевым в составе заняла четвертое место на The Bali Major 2023

Опубликовано:

Киберспортсмен Айбек Токаев
Айбек Токаев. Фото: twitter.com/questesports

Киберспортивная команда Quest Esports уступила Team Liquid в полуфинале нижней сетки плей-офф на турнире The Bali Major 2023 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу коллектива из Европы.

Тем самым команда казахстанца Айбека ТА2000 Токаева завершила выступление на турнире, заняв четвертое место и заработав 50 тысяч долларов призовых и 440 очков Dota Pro Circut.

В гранд-финале Team Liquid сыграет с Gaimin Gladiators.

Напомним, что The Bali Major 2023 проходит с 29 июня по 9 июля на Бали (Индонезия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере $500 тыс. и 3500 очков DPC.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027937-komanda-quest-esports-s-tokaevym-v-sostave-zanyala-chetvertoe-mesto-na-the-bali-major-2023/

Автор: Кайсар Окасов
Команда Quest Esports с Токаевым в составе заняла четвертое место на The Bali Major 2023

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.