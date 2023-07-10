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Команда Gladiators стала чемпионом The Bali Major 2023 по Dota 2

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Киберспортивная команда Gaimin Gladiators
Gaimin Gladiators. Фото: twitter.com/GaiminGladiator

Киберспортивная команда Gaimin Gladiators победила коллектив из Европы Team Liquid в гранд-финале турнира The Bali Major 2023 по дисциплине Dota 2, передает NUR.KZ.

Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу коллектива Антона dyrachyo Шкредова. Тем самым Gladiators заняла первое место, заработала 200 тысяч долларов призовых и 600 очков DPC.

На пути к финальной встрече Gaimin Gladiators обыграли beastcoast, Quest Esports и Tundra Esports.

Тогда как Liquid одолела в четвертьфинале PSG.LGD, после чего уступила Tundra Esports и упала в нижнюю сетку, где выбила Quest и взяла реванш у коллектива Tundra Esports.

Напомним, что The Bali Major 2023 прошел с 29 июня по 9 июля на Бали (Индонезия). Общий призовой фонд чемпионата составил 500 тысяч долларов и 3500 очков Dota Pro Circuit.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2027993-komanda-gladiators-stala-chempionom-the-bali-major-2023-po-dota-2/

Автор: Кайсар Окасов
Команда Gladiators стала чемпионом The Bali Major 2023 по Dota 2

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