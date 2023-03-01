The Lima Major 2023: команда казахстанца вышла в полуфинал верхней сетки плей-офф

Алимжан Watson Исламбеков. Фото: twitter.com/EntityEUROPE

Киберспортивная команда Entity, в составе которой выступает казахстанец Алимжан Watson Исламбеков, победила Evil Geniuses в 1/2 финала верхней сетки плей-офф на The Lima Major 2023, передает NUR.KZ.

Встреча завершилась со счетом 2:0. В следующем раунде коллектив Алимжана Исламбекова сыграет с командой Gladiators, которая в свою очередь одолела Team Aster (2:0).

Матч между коллективами запланирован на 2 марта в 23:00 по времени Астаны.

Тогда как Evil Geniuses упала в нижнюю сетку мейджора. Там команда Фариха Matthew Пуэнеса сразится с beastcoast.

Напомним, что The Lima Major 2023 проходит с 22 февраля по 5 марта. Коллективы сражаются за призовой фонд в размере 500 тыс. долларов и 1,9 тыс. очков DPC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/2011316-the-lima-major-2023-komanda-kazahstanskogo-kibersportsmena-vyshla-v-polufinal-verhney-setki-pley-off/