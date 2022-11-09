Клемент Puppey Иванов: Tundra удивила в финале The International 11

Клемент Puppey Иванов. Фото: Valve

Лидер киберспортивной команды Team Secret, являющейся официальным партнером беттинг-компании Parimatch, эстонец Клемент Puppey Иванов подвел итоги выступления на турнире The International 11 и высказался об изменениях в составе, передает корреспондент NUR.KZ.

- Как вы оцениваете выступление вашей команды на The International 11?

- Я горжусь своей командой и нашими достижениями. Мы гнали себя вперед, как могли, но этого не хватило. Тем не менее, наша история продолжается. Нам удалось улучшить результаты на TI, так что посмотрим, каким будет следующий год (смеется).

- Насколько комфортно вашей команде было играть в Сингапуре? Что вы можете сказать по поводу организации турнира?

- Нам очень понравилось в Сингапуре, но довольно трудно оценить страну по достоинству, когда ты сконцентрирован на Dota. У нас был недельный перерыв во время финала верхней сетки, который был достаточно болезненным для всех, но он дал нам какое-то время, чтобы попробовать отличную еду и познакомиться поближе с Сингапуром.

- Какая задача была самой сложной для команды в преддверии TI11?

- Самым сложным было начало года. Мы много проигрывали во время первого и второго сезонов DPC, поэтому нам пришлось внести некоторые поправки и поэкспериментировать, чтобы найти наш собственный стиль. На такой вопрос сложно ответить, потому что весь год был сложным, но мы довольны конечным результатом. И я горжусь своей командой.

- Фавориты турнира PSG.LGD и Team Spirit не оправдали возложенных ожиданий. Как вы оцениваете их выступления?

- Они попали на TI гораздо быстрее нас, поэтому играли гораздо меньше в финальном отрезке сезона, но в целом мне нечего сказать. Это замечательные команды с отличными игроками. Я уверен, что они вернутся к началу и выяснят, что пошло не так, вернутся сильнее.

- Какая команда удивила вас больше всего в TI11?

- Я бы сказал Tundra, но не из-за выступления команды в целом, а скорее потому, что они удивили меня в финале. У них отличная команда, весь состав - очень умелые игроки. Ранее я говорил, что они кучка читеров (смеется), но у них действительно очень интересные тактики. Больше сказать нечего. Это просто очень хорошая команда, лучшая в мире на данный момент.

- Ваш состав изменился по сравнению с прошлым сезоном. Как вы считаете, нынешняя команда сильнее, чем прошлогодняя?

- Сложно сравнивать текущий состав с прошлогодним, ведь он во многом отличается. Resolution и Zayaс отлично работают вместе, так как они друзья, а мои знания русского языка создают более благоприятную обстановку. У команды должна быть крепкая взаимосвязь, чтобы объединиться и получить хорошие результаты. Это очень важно.

Напомним, на TI-2022 команда Team Secret дошла до финала, где уступила соперникам из Tundra.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1996185-klement-puppey-ivanov-tundra-udivila-v-finale-the-international-11/