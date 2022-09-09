Призовой фонд The International 2022 достиг 10 млн долларов

The International. Фото: games.mail.ru

Пользователи Dota 2 увеличили призовой фонд главного турнира сезона The International 2022, который пройдет в октябре в Сингапуре, до 10 млн долларов, пишет Cybersport.ru.

По данным сервиса Prize Pool Tracker, спустя семь дней после выхода Battle Pass 2022 темп роста призовых отстает от рекордных показателей на $2,1 млн.

Темпы роста призового фонда The International 2022 значительно ниже, чем у TI10 и TI9 за аналогичный период. За прошедшие сутки пользователи Dota 2 увеличили общую сумму на $200 тыс., тогда как на двух предыдущих турнирах за тот же срок игроки привнесли $300 тыс. В случае с TI11 показатели темпов роста ежедневно снижаются.

Основной этап The International 2022 пройдет с 15 по 30 октября в Сингапуре. С учетом квалификации последнего шанса, матчи которой также проведут на LAN, на чемпионате выступят 30 команд, однако в групповую стадию попадут только 20.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1987068-prizovoy-fond-the-international-2022-dostig-10-mln-dollarov/