СМИ: The International 11 пройдет в октябре в Сингапуре

The International. Фото: games.mail.ru

Одиннадцатый турнир серии The International по Dota 2 может пройти с 15 по 30 октября 2022 года в Сингапуре, передает Cybersport.ru.

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Информация об этом появилась на сайте STRATZ.com, однако компания Valve не сообщала, когда состоится чемпионат.

Ранее стало известно, что местом проведения The International 11 станет государство Сингапур.

Прошлый чемпионат серии — The International 10 (2021) — прошел с 7 по 17 октября 2021 года в румынском Бухаресте.

Изначально соревнование планировали провести в Стокгольме (Швеция), но из-за пандемии коронавируса даты и локацию пришлось изменить. Позже по этой же причине на стадион не пустили зрителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1971463-smi-the-international-11-proydet-v-oktyabre-v-singapure/