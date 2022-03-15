Состав Gambit Esports выступит на ESL Pro League Season 15 под тегом Players

Gambit Esports. Фото: championat.com

Игроки Gambit Esports будут выступать на ESL Pro League Season 15 по CS:GO под нейтральным тегом Players (c англ. - "Игроки"), пишет Cybersport.ru.

Об этом сообщили организаторы турнира в Twitter.

Составу Gambit Esports пришлось отказаться от репрезентации клуба и его спонсоров по требованию ESL.

Ранее турнирный оператор ввел запрет на участие в турнирах команд, которые, по мнению компании, связаны с российскими властями, а также компаниями или личностями, попавшими под санкции из-за продолжающихся боевых действий на территории Украины.

Под новое ограничение ESL также попала Virtus.pro. Как и Gambit Esports, клуб не стал препятствовать участию игроков в турнире. Команда выступит на чемпионате под тегом Outsiders ("Изгои").

Напомним, что ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля в Германии. 24 команды разыгрывают $823 тыс. призовых, а также слот на BLAST Premier World Final 2022.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1960840-sostav-gambit-esports-vystupit-na-esl-pro-league-season-15-pod-tegom-players/