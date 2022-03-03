ESL запретила Virtus.pro и Gambit Esports выступать на EPL Season 15

Gambit Esports. Фото: championat.com

Организаторы ESL Pro League Season 15 по CS:GO исключили Virtus.pro и Gambit Esports из списка участников соревнования, пишет Cybersport.ru.

Игроки обеих команд смогут выступить на турнире под нейтральным тегом, без возможности представлять свои страны, организацию и спонсоров.

Формально запреты ESL распространяются не конкретно на Virtus.pro и Gambit Esports, а на любые клубы, которые, по мнению организаторов, связаны с российскими властями, а также компаниями или личностями, попавшими под санкции из-за продолжающихся боевых действий на территории Украины. Турнирный оператор также приостановил все запланированные соревнования в СНГ.

Ранее компания BLAST заявила, что не станет приглашать на свои турниры команды из России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1959170-esl-zapretila-virtuspro-i-gambit-esports-vystupat-na-epl-season-15/