Virtus.pro выступит на ESL Pro League S15 под тегом "Изгои"

Команда Virtus.pro по CS:GO. Фото: vk.com/virtuspro

Игроки состава Virtus.pro по CS:GO выбрали альтернативное название команды для выступления на ESL Pro League Season 15, пишет Cybersport.ru.

По данным портала Dexerto, коллектив поучаствует в турнире под тегом Outsiders (с англ. — "Изгои").

Представители Virtus.pro не подтверждали эту информацию. При этом ранее клуб заявил, что не станет препятствовать выступлению состава по CS:GO на ESL Pro League S15 под другим тегом.

Такое требование выдвинули организаторы турнира на фоне продолжающихся боевых действий на территории Украины.

Напомним, ESL запретила выступать на своих чемпионатах командам, которые, по данным организации, связаны с российскими властями, а также компаниями или личностями, попавшими под санкции.

Ограничения затронули Virtus.pro и Gambit Esports, однако турнирный оператор разрешил участникам этих клубов играть под нейтральными флагом и тегом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1959741-virtuspro-vystupit-na-esl-pro-league-s15-pod-tegom-izgoi/