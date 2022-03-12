Состав Gambit Esports выступит на ESL Pro League Season 15 под нейтральным тегом

Gambit Esports. Фото: championat.com

Российская киберспортивная организация Gambit Esports исключена из списка участников ESL Pro League Season 15 по CS:GO, при этом игрокам разрешено выступить на чемпионате под нейтральным тегом, пишет Cybersport.ru.

Об этом представители клуба сообщили в соцсетях.

"Организация Gambit Esports была исключена из участников ESL Pro League Season 15, который проходит с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе. Нашим игрокам разрешено сыграть на турнире в нейтральном статусе, и мы как организация не будем противостоять такой возможности: игроки с тренерско-менеджерским составом приложили колоссальные усилия, чтобы обеспечить себе право участия.

Мы благодарим всех наших болельщиков за неизменную поддержку" - пишется в заявлении клуба.

Ранее ESL запретила участвовать в своих ближайших соревнованиях клубам, которые, по мнению турнирного оператора, связаны с российскими властями, а также компаниями или личностями, попавшими под санкции из-за продолжающихся боевых действий на территории Украины.

Вскоре после этого представители Virtus.pro заявили, что ростер клуба сыграет на ESL Pro League Season 15 под независимым тегом Outsiders. Под каким названием выступят участники Gambit, не сообщается.

Отметим, что в составе Gambit Esports играет казахстанец Абай HObbit Хасенов.

Напомним, что ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля на LAN в Германии. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $823 тыс. и слот на BLAST World Final 2022.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1960399-sostav-gambit-esports-vystupit-na-esl-pro-league-season-15-pod-neytralnym-tegom/