The International 2022 по Dota 2 пройдет в новом формате

The International. Фото: games.mail.ru

Компания Valve объявила о небольших изменениях в формате турнира The International 2022 по Dota 2, пишет Cybersport.ru.

Из-за отмены зимнего мейджора, организаторы решили увеличить количество участников чемпионата мира до 20 команд.

Так, на The International 2022 выступят: 12 лучших команд из рейтинга Dota Pro Circuit, шесть победителей региональных отборочных и два призера из дополнительной квалификации на 12 команд (которые заняли вторые и третьи места в региональных отборочных). Формат этой квалификации и ее место проведения объявят позже.

Итого, на турнире сразятся 20 команд. Их разделят на две группы, в которых проведут серию round-robin. После чего The International 2022 покинут четыре команды (по две из каждой группы), а остальные продолжат играть в стадии плей-офф в том же формате, в котором проходили предыдущие турниры серии.

Представители Valve ожидают, что оставшаяся часть сезона пройдет по плану.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1952485-the-international-2022-po-dota-2-proydet-v-novom-formate/