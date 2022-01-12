Отменен первый мейджор сезона Dota Pro Circuit

Dota 2. Фото: UGC

Первый мейджор сезона Dota Pro Circuit 2021/22 не состоится. Об этом разработчики сообщили на сайте Steam, пишет Cybersport.ru.

Представители Valve отметили, что ситуация с коронавирусом не позволяет собрать всех игроков в одном месте.

Очки, которые должны были быть разыграны на турнире, будут распределены между вторым и третьим мейджорами. При этом заработанные за региональные этапы баллы будут начислены командам после их завершения.

Первый мейджор сезона DPC 2021/22 должен был пройти зимой. Точные даты его проведения, а также организатор турнира объявлены не были.

Следующие чемпионаты запланированы на весну и лето. Их участники определятся по итогам второго и третьего региональных турниров DPC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1950841-otmenen-pervyy-meydzhor-sezona-dota-pro-circuit/