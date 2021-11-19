Саид Самаил Хассан перешел в Team Secret

Саид Самаил SumaiL Хассан. Фото: zikurat.media

Бывший керри OG Саид Самаил SumaiL Хассан стал игроком состава Team Secret по Dota 2, передает Cybersport.ru.

Анонс состоялся на официальной странице киберспортивного клуба в Twitter.

В новой команде SumaiL будет мидером — он уже играл на этой позиции в Evil Geniuses. Михал Nisha Янковски, который ранее выступал на центральной линии, в грядущем сезоне станет керри.

Напомним, что ранее состав Team Secret покинули Людвиг zai Уолберг и Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1942981-said-samail-hassan-pereshel-v-team-secret/