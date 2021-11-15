Лассе Урпалайнен покинул Team Secret

Лассе Урпалайнен. Фото: teamsecret.gg

Финский киберспортсмен по Dota 2 Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен ушел из Team Secret, передает Cybersport.ru.

Об этом сообщает официальный Twitter-аккаунт клуба.

Урпалайнен играл за Team Secret с ноября 2019 года. Киберспортсмен выступил вместе с командой на The International 10 (2021), где занял третье место, уступив в финале нижней сетки будущим чемпионам из Team Spirit.

Кто заменит керри в составе, не сообщается. Ранее из Team Secret ушел Людвиг zai Уолберг, ставший игроком Team Liquid.

Напомним, что в 2017-м году Урпалайнен выиграл The International 2017 в составе Team Liquid. За карьеру финский игрок заработал более $4,5 млн.

Спонсор рубрики «Спорт» Parimatch — онлайн-букмекер №1 в Казахстане по версии «Выбор года». Смотрите лучшие спортивные события, пополняйте счёт Parimatch и получайте бонус до 70 000 тенге в подарок. Акция действует только для новых игроков.

Получить бонус

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/cybersport/1942322-lasse-urpalaynen-pokinul-team-secret/