19-летний казахстанец Торехан Сабырхан впервые стал чемпионом мира по боксу

Представитель сборной Казахстана по боксу Торехан Сабырхан одержал победу в финале чемпионата мира, который проходит под эгидой международной федерации World Boxing, передает корреспондент NUR.KZ.

Сабырхан в поединке за золотую медаль мирового первенства боролся с японцем Севоном Окадзавой. Схватка проходила в весовой категории до 70 килограммов.

Первая трехминутка со счетом 4:1 ушла в пользу японца. Во втором отрезке преимуществом завладел казахстанец (3:2). Все решилось в заключительном раунде, после которого была зафиксирована итоговая победа раздельным решением судей в пользу Сабырхана.

Отметим, 19-летний Торехан Сабырхан становился чемпионом мира на молодежном уровне и признавался самым техничным боксером на том турнире. Мировое первенство в Ливерпуле является его дебютом в составе взрослой национальной команды.

Это третья медаль высшей пробы чемпионата мира у мужской сборной Казахстана. Ранее две золотые награды завоевали Санжар Ташкенбай и старший брат Торехана Махмуд Сабырхан.

