Иноуэ разгромил Ахмадалиева и защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу

Японец Наоя Иноуэ одержал победу над узбекистанцем Муроджоном Ахмадалиевым и защитил звание абсолютного чемпиона мира по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) возглавило турнир в Нагое.

Бой продлился все 12 раундов и прошел под диктовку Иноуэ. В результате японец одержал уверенную победу единогласным решением судей (117:111, 118:110, 118:110).

32-летний спортсмен в пятый раз защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе и сохранил идеальный рекорд. На профессиональном ринге Иноуэ выиграл каждый из 31 боя (27 — нокаутами).

Ахмадалиев потерпел второе поражение в карьере. В активе 30-летнего узбекистанца осталось 14 побед (11 — нокаутами).

Напомним, также в воскресенье американец Теренс Кроуфорд одолел мексиканца Сауля "Канело" Альвареса и забрал у него звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

