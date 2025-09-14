Кроуфорд победил "Канело" и стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Американец Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля "Канело" Альвареса и забрал у него титул абсолютного чемпиона мира по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов во втором среднем весе (до 76,2 кг) возглавило турнир в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых Кроуфорд одержал победу единогласным решением судей (116:112, 115:113, 115:113).

Таким образом, 37-летний американец сохранил идеальный рекорд. Он выиграл все 42 боя на профессиональном ринге (32 — нокаутами).

Кроуфорд, поднявшийся на два дивизиона, стал новым абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. Ранее он владел этим титулом в полусредней и первой полусредней категориях. Американец — первый в истории боксер, которому удалось стать абсолютным чемпионом мира в трех дивизионах.

"Канело" же потерял все пояса и потерпел третье поражение в карьере. Ранее он уступал только американцу Флойду Мейвезеру и россиянину Дмитрию Биволу. В активе 35-летнего мексиканца осталось 63 победы (39 — нокаутами) при двух ничьих.

Напомним, в андеркарде этого турнира выступил казахстанец Иван Дычко. Рефери присудили двукратному олимпийскому призеру первое поражение на профессиональном ринге.

