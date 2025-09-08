Казахстанка Гульсая Ержан вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Гульсая Ержан одержала победу в первом поединке на мировом первенстве в Ливерпуле (Великобритания), передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанской спортсменки по стартовому поединку чемпионата мира World Boxing в весовой категории до 80 килограммов была представительницы Литвы. Схватка за выход в четвертьфинал завершилась победой Гульсаи Ержан раздельным решением судей с итоговым счетом 3:2.
Таким образом, казахстанка вышла в четвертьфинал, где поборется за выход в полуфинальную стадию и гарантированную медаль мирового первенства.
Ержан стала третьей четвертьфиналисткой от сборной Казахстана. Ранее, в эту стадию пробились Карина Ибрагимова и Наталья Богданова.
За медаль ЧМ-2025 казахстанская боксерша будет биться с австралийкой Эсетой Флинт. Четвертьфинальный поединок пройдет 10 сентября в вечерней сессии.
Напомним, первый в истории чемпионат мира от Международной федерации World Boxing продлится до 14 сентября.
