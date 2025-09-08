Еще двое казахстанских спортсменов выиграли бои на чемпионате мира по боксу

Представители национальной сборной Казахстана по боксу Наталья Богданова и Ертуган Зейнуллинов одержали стартовые победы на чемпионате мира в Ливерпуле (Великобритания), передает корреспондент NUR.KZ.

В весовой категории до 65 килограммов от мужской сборной Казахстана в 1/16-й финала мирового первенства от World Boxing выступил Ертуган Зейнуллинов. Соперником отечественного боксера был представитель Франции Уго Грау. Схватка завершилась победой Зейнуллинова единогласным решением судей с итоговым счетом 5:0. Таким образом, казахстанец вышел в 1/8-ю чемпионата мира.

В этот же соревновательный день Наталья Богданова в весовой категории до 70 килограммов победила Тхокчом Суприю Деви из Индии. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Богдановой с итоговым счетом 5:0. Таким образом, казахстанка вышла в четвертьфинал соревнований.

