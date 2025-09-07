Казахстанка Карина Ибрагимова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу
Представительница национальной сборной Казахстана по боксу Карина Ибрагимова одержала вторую победу на чемпионате мира в английском городе Ливерпуле, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперницей казахстанской спортсменки за выход в четвертьфинал мирового первенства, которое проходит под эгидой Международной федерации World Boxing, была представительница Великобритании Элиз Глинн. Схватка проходила в весовой категории до 57 килограммов. Победу единогласным решением судей одержала Ибрагимова с итоговым счетом 5:0.
Таким образом, Карина первая от сборной Казахстана пробилась в четвертьфинальную стадию. За выход в полуфинал и гарантированную медаль чемпионата мира она поборется с польской спортсменкой Юлией Шереметой. Этот поединок пройдет 10 сентября в вечерней сессии.
Отметим, первый в истории чемпионат мира от World Boxing продлится до 14 сентября.
