"Подписала контракт": Ангелина Лукас сделала громкое заявление о карьере и Олимпиаде-2028

Известная казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас в своем Instagram-аккаунте выпустила видеообращение, где поделилась дальнейшими планами, передает NUR.KZ.

28-летняя спортсменка находится в Турции, где проводит сборы. В своем обращении Лукас подчеркнула, что пока не удается согласовать бой с американкой Габриэлой Фундорой — действующей абсолютной чемпионкой мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

"Сейчас я на сборах. Подписала контракт на бой за звание чемпионки мира по версии WBA. Конечно, у нас в приоритете и в планах был поединок против Габриэлы Фундоры, но на протяжении долгого времени (около полугода) она избегает боя со мной. Ни она, ни ее промоутер не хотят боя, не хотят рисковать", — сказала Лукас.

Казахстанка не уточнила имя следующей соперницей, но по контексту можно предположить, что речь об австралийке Вивиане Руис, которая владеет временным поясом WBA.

"Уверена, что бой с Фундорой все же состоится, так как я возглавила рейтинг WBC. По этой версии она является чемпионкой мира, но я этот рейтинг возглавляю, я номер один — там сияет наш казахстанский флаг. В WBC не проигнорировали мои победы, также в WBA я в топ-2. Все организации в скором времени обязательно выставят ей условие встретиться со мной либо освободить титулы.

Мы идем к бою за звание абсолютной чемпионки мира. А на пути к нему мне предстоит тоже очень важный бой с соперницей из Америки. Я проведу максимум два-три боя в этой весовой категории (51 кг), а потом буду переходить в 55 кг, потому что уже сложно держать вес, так как взрослеешь, становишься крепче, сильнее. Сложно боксировать в одной весовой категории много лет", — добавила Лукас.

Кроме того, в текстовом сопровождении публикации спортсменка назвала еще одной своей целью участие в Олимпиаде-2028. Лукас намерена выступить на Играх в Лос-Анджелесе в весовой категории до 54 кг.

Последний на данный момент профессиональный поединок казахстанка провела в июне в родном Таразе. Тогда она досрочно победила чилийку Даниэлу Асенхо и защитила чемпионский пояс IBO во втором наилегчайшем весе.

А недавно Лукас обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с жалобой на информационную атаку со стороны некоторых СМИ.

