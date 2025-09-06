"Подписала контракт": Ангелина Лукас сделала громкое заявление о карьере и Олимпиаде-2028

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      "Подписала контракт": Ангелина Лукас сделала громкое заявление о карьере и Олимпиаде-2028

      Опубликовано:

      Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас
      Ангелина Лукас. Фото: Instagram @angelina_lukas1997

      Известная казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас в своем Instagram-аккаунте выпустила видеообращение, где поделилась дальнейшими планами, передает NUR.KZ.

      28-летняя спортсменка находится в Турции, где проводит сборы. В своем обращении Лукас подчеркнула, что пока не удается согласовать бой с американкой Габриэлой Фундорой — действующей абсолютной чемпионкой мира в наилегчайшем весе (до 50,8 кг).

      "Сейчас я на сборах. Подписала контракт на бой за звание чемпионки мира по версии WBA. Конечно, у нас в приоритете и в планах был поединок против Габриэлы Фундоры, но на протяжении долгого времени (около полугода) она избегает боя со мной. Ни она, ни ее промоутер не хотят боя, не хотят рисковать", — сказала Лукас.

      Казахстанка не уточнила имя следующей соперницей, но по контексту можно предположить, что речь об австралийке Вивиане Руис, которая владеет временным поясом WBA.

      "Уверена, что бой с Фундорой все же состоится, так как я возглавила рейтинг WBC. По этой версии она является чемпионкой мира, но я этот рейтинг возглавляю, я номер один — там сияет наш казахстанский флаг. В WBC не проигнорировали мои победы, также в WBA я в топ-2. Все организации в скором времени обязательно выставят ей условие встретиться со мной либо освободить титулы.
      Мы идем к бою за звание абсолютной чемпионки мира. А на пути к нему мне предстоит тоже очень важный бой с соперницей из Америки. Я проведу максимум два-три боя в этой весовой категории (51 кг), а потом буду переходить в 55 кг, потому что уже сложно держать вес, так как взрослеешь, становишься крепче, сильнее. Сложно боксировать в одной весовой категории много лет", — добавила Лукас.

      Кроме того, в текстовом сопровождении публикации спортсменка назвала еще одной своей целью участие в Олимпиаде-2028. Лукас намерена выступить на Играх в Лос-Анджелесе в весовой категории до 54 кг.

      Последний на данный момент профессиональный поединок казахстанка провела в июне в родном Таразе. Тогда она досрочно победила чилийку Даниэлу Асенхо и защитила чемпионский пояс IBO во втором наилегчайшем весе.

      А недавно Лукас обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с жалобой на информационную атаку со стороны некоторых СМИ.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.