      Провели подряд дней с нами

      "Отшлепал как ребенка": боксер из Конго заявил, что избил Усика за два раунда

      Опубликовано:

      Украинский боксер Александр Усик
      Александр Усик. Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

      Боксер-тяжеловес из Конго Мартин Баколе заявил, что на спаринг-тренировках с украинским боксером Александром Усиком избил его за два раунда, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

      Историей конголезский боксер поделился в интервью Seconds Out. По словам Баколе, он встречался на ринге с украинцем во время одного из тренировочных лагерей.

      "Усик знает, что у него возникают проблемы каждый раз, когда я оказываюсь перед ним. Во время одного из лагерей мы проводили спарринг, мне дали постоять с ним всего два раунда. Но для него это были два раунда в аду.

      Помню, я так давил на Усика, что он начал кричать и выпрыгнул из ринга. Он орал на своего тренера. Можете спросить у людей из его окружения -Усик тогда истекал кровью", - заявил боксер.

      По его словам, позже между ними был еще один бой в два раунда, во время которого Усику "пришлось нелегко".

      "Так что Усик знает, что я могу его вырубить. Именно поэтому в его команде не упоминают мое имя. Я вырубал его на тренировках. Его тренеры были в шоке, я отшлепал его как ребенка. Так что Мартин Баколе - единственный, кому по силам побить Усика прямо сейчас", - заявил Баколе.

      Мартин Баколе
      Мартин Баколе. Фото: Richard Pelham/Getty Images

      По данным портала Vringe, Мартину Баколе Илунге 32 года, он выступает в супертяжелом весе.

      На профессиональном ринге Баколе провел 21 поединок. Одержал 20 побед, 15 из которых досрочные. Потерпел одно досрочное поражение.

      Напомним, в июле Александр Усик на турнире в Лондоне нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Теперь Усик владеет поясами по всем престижным версиям, в том числе WBO.

      Пока Усик не потерпел ни одного поражения в карьере - он выиграл все 24 поединка, 15 из них - нокаутами.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

