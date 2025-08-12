"Отшлепал как ребенка": боксер из Конго заявил, что избил Усика за два раунда

Боксер-тяжеловес из Конго Мартин Баколе заявил, что на спаринг-тренировках с украинским боксером Александром Усиком избил его за два раунда, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Историей конголезский боксер поделился в интервью Seconds Out. По словам Баколе, он встречался на ринге с украинцем во время одного из тренировочных лагерей.

"Усик знает, что у него возникают проблемы каждый раз, когда я оказываюсь перед ним. Во время одного из лагерей мы проводили спарринг, мне дали постоять с ним всего два раунда. Но для него это были два раунда в аду.

Помню, я так давил на Усика, что он начал кричать и выпрыгнул из ринга. Он орал на своего тренера. Можете спросить у людей из его окружения -Усик тогда истекал кровью", - заявил боксер.

По его словам, позже между ними был еще один бой в два раунда, во время которого Усику "пришлось нелегко".

"Так что Усик знает, что я могу его вырубить. Именно поэтому в его команде не упоминают мое имя. Я вырубал его на тренировках. Его тренеры были в шоке, я отшлепал его как ребенка. Так что Мартин Баколе - единственный, кому по силам побить Усика прямо сейчас", - заявил Баколе.

Мартин Баколе. Фото: Richard Pelham/Getty Images

По данным портала Vringe, Мартину Баколе Илунге 32 года, он выступает в супертяжелом весе.

На профессиональном ринге Баколе провел 21 поединок. Одержал 20 побед, 15 из которых досрочные. Потерпел одно досрочное поражение.

Напомним, в июле Александр Усик на турнире в Лондоне нокаутировал в пятом раунде британца Даниэля Дюбуа и во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Теперь Усик владеет поясами по всем престижным версиям, в том числе WBO.

Пока Усик не потерпел ни одного поражения в карьере - он выиграл все 24 поединка, 15 из них - нокаутами.

