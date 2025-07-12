Тейлор победила Серрано в трилогии и защитила титул абсолютной чемпионки мира по боксу

Ирландка Кэти Тейлор одержала победу над пуэрториканкой Амандой Серрано и осталась абсолютной чемпионкой мира по боксу, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменок в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) возглавило вечер женского бокса, который прошел в Нью-Йорке под эгидой промоушена MVP.

Поединок продлился все десять раундов. Во второй половине Тейлор после столкновения головами получила рассечение, но смогла продолжить бой. В итоге она одержала победу решением большинства судей (97:93, 95:95, 97:93).

Таким образом, 39-летняя Тейлор всухую забрала трилогию против Серрано. Ранее ирландка побеждала пуэрториканку раздельным и единогласным решениями судей. Всего на счету абсолютной чемпионки мира 25 выигранных боев (6 — нокаутами) при одном поражении.

Серрано три из четырех поражений на профессиональном ринге потерпела от Тейлор. В активе 36-летней пуэрториканки осталось 47 побед (31 — нокаутами).

Напомним, на любительском уровне Тейлор стала пятикратной чемпионкой мира и выиграла Олимпиаду-2012 в Лондоне. Серрано рано начала выступать на профессиональном ринге и брала титулы престижных организаций в семи дивизионах — это мировой рекорд.

Также в рамках турнира в Нью-Йорке звание абсолютной чемпионки мира во втором полулегком весе (до 59 кг) защитила американка Алисия Баумгарднер. По итогам десяти раундов она победила испанку Дженнифер Миранду единогласным решением судей (98:92, 97:93, 98:92).

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